information fournie par So Foot • 06/07/2023 à 09:46

Les Bleus n’affronteront pas Gibraltar au Stade de France

Quand tu as la flemme de trop bouger.

Le match qui opposera les Bleus à Gibraltar dans les cadres des éliminatoires de l’Euro 2024 aura lieu le 18 novembre à l’Allianz Rivera de Nice, et non plus au Stade de France, comme prévu initialement, a annoncé la FFF dans un communqiué. Le 16 juin dernier, les hommes de Didier Deschamps avaient battu les Gibraltariens (3-0).…

GD pour SOFOOT.com