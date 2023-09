Les Bleus continuent leur bingo

Portée par un grand Tchouaméni, l'équipe de France a dominé l'Irlande (2-0) jeudi soir, au Parc des Princes, et remporté sa cinquième victoire en cinq matchs sur la route de l'Euro 2024.

France 2-0 Irlande

Buts : Tchouaméni (19 e ) et M. Thuram (48 e ) pour les Bleus

Un carton plein et des assiettes adverses vides : à l’heure de venir les voir traîner au Parc des Princes pour la première fois depuis une soirée de novembre 2021 où ils avaient éparpillé en mille morceaux le Kazakhstan (8-0), les Bleus allaient bien. Très bien, même, bien que Didier Deschamps ait passé ses premiers jours de la semaine à souffler sur l’optimisme ambiant et tenté de rappeler à tous les suiveurs les souvenirs d’un match aller en Irlande plus que complexe. Sautons tout de suite à pieds joints sur le suspense : les hommes de Deschamps vont toujours bien et ont ajouté, jeudi soir, un cinquième succès en cinq rencontres sur la route qui doit les mener tout droit à l’Euro 2024 face à des Irlandais vite mis en difficulté par les idées d’un bon Ousmane Dembélé et d’un Aurélien Tchouaméni « poulpesque » .…

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes pour SOFOOT.com