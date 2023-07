Les Bleuettes s’imposent d’entrée à l’Euro U19

Identité française.

L’Euro féminin des moins de 19 ans a débuté ce mardi en Belgique et les favorites ont répondu à l’appel. Dans le groupe B, les Françaises qui ont battu la République Tchèque sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un malheureux but contre son camp d’Anna Bárková, la joueuse du Sparta Prague. Pas assez pour prendre la tête du groupe et passer devant les championnes en titre espagnoles qui ont écrasé l’Islande (3-0). De l’autre côté, l’Allemagne a pris la première place du groupe A en étrillant l’Autriche (6-0) grâce à des doublés de Nachtigall et Şehitler, respectivement à l’Eintracht Francfort et au Bayern Munich. Juste derrière, les Néerlandaises ont réussi leur entrée sans encombre face au pays hôte (3-0) et s’offre la deuxième place provisoire de leur groupe.…

AC pour SOFOOT.com