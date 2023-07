Les Bleuettes éliminées en demi-finales de l’Euro U19

Fin de parcours.

Après la Tchéquie et l’Espagne, les protégées de Sandrine Ringler avaient dominé l’Islande sur le score de trois buts à un grâce à des buts de Louna Ribadeira, Chloé Neller et Baby Jordi Benera plus tôt dans la semaine. Un trois sur trois en phase de poules qui leur avait permis de prendre la direction des demies. Malheureusement, le chemin des Bleuettes s’arrêtera aux portes de la finale de cet Euro U19 disputé en Belgique. Alors qu’elles menaient 2-0 après une première mi-temps explosive, les Françaises ont vu l’Allemagne réduire le score à l’heure de jeu avant d’arracher la prolongation dans le temps additionnel (90+3 e ). La Mannschaft marquera le but du KO à la 115 e minute de jeu.…

MD pour SOFOOT.com