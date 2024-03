Les Bleuets en manque d’oxygène au pied du mont Olympe

L’équipe de France Espoirs a signé deux matchs mollassons, à l’occasion du dernier rassemblement avant le grand saut des JO. Inquiétant ?

Face à la Côte d’Ivoire, vendredi à Châteauroux, l’équipe de France U23 n’a disputé que 25 minutes de la rencontre, de l’aveu de Thierry Henry qui a mis trop de temps pour changer son fusil d’épaule et faire entrer Rayan Cherki, à la 68 e minute : « Je suis agacé contre moi-même. Barcola est sorti tôt, on s’est retrouvé dans une situation où on ne pouvait plus trop faire ce que l’on voulait. J’ai trop tardé pour nous replacer en 4-3-1-2 et il n’y a pas eu photo avec ce que l’on a fait avant. » Contre les États-Unis, lundi à Sochaux, elle n’a pas joué plus d’une grosse demi-heure, s’écroulant notamment en fin de partie en encaissant deux buts. Que ce soit à Gaston-Petit (3-2) ou Auguste-Bonal (2-2), les Bleuets n’ont pas convaincu, collectivement, même si Désiré Doué, Lucas Chevalier, Wilson Odobert, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Arnaud Kalimuendo ou encore Andy Diouf ont pu marquer des points sur un match ou les deux, chacun de son côté. Les JO se gagneront en équipe ou ne se gagneront pas, et Henry en est conscient.

« Si ça se passe mal, je vais prendre cher »

« On savait qu’on allait souffrir en fin de match, en face ça rentrait dans tous les sens , a-t-il lâché après le nul contre les States , match durant lequel peu de changements étaient possibles, à cause du nombre de forfaits . J’étais content pendant 70 minutes. C’était un exercice riche pour moi, de savoir qui peut jouer dans le rouge ou pas. Pour gagner une compétition, il faut savoir jouer dans le rouge. Cela a été difficile pour nous ce soir, mais je suis vraiment content du groupe. » On le sait : dans cette catégorie, difficile de créer une identité à son équipe ou d’insuffler une dynamique sur le long terme. Et à l’issue de ce dernier rassemblement avant les Jeux olympiques, rien de nouveau sous le soleil : comme souvent avant les grandes compétitions, l’équipe de France Espoirs est dans le flou, repose sur le talent de quelques stars en devenir et donne la sensation de pouvoir se crasher à tout moment.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com