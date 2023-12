Les Bleues reviennent en force au classement FIFA

La Suède, troisième de son groupe en Ligue des nations, nous a fait de place.

Évincées du top 3 du classement FIFA (avec une glissade à la cinquième place) depuis la défaite en demi-finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne, les Bleues retrouvent le confort d’une place sur le podium. L’équipe de France passera les fêtes à la troisième position derrière l’Espagne, leader pour la première fois de son histoire et les États-Unis, deuxièmes. Une troisième place encourageante qui récompense la campagne presque parfaite en Ligue des nations (5 victoires et 1 match nul). L’année prochaine, les Bleues auront fort à faire avec trois enjeux principaux : le Final Four de cette Ligue des nations, les qualifications à l’Euro 2025 et évidemment le tournoi olympique. Cela faisait vingt mois que les deux équipes de France n’avaient pas été sur le podium de ce classement en même temps.…

LP pour SOFOOT.com