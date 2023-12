information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 13:34

Les Barcelonais vont se retrouver sans douches à Montjuïc

Ça sent mauvais pour le Barça. Et on ne parle pas de sa situation au classement.

En Catalogne, une mesure entrera en vigueur en janvier pour lutter contre l’extrême sécheresse, et provoquera l’interdiction d’utiliser les douches pour le FC Barcelone, Gérone, l’Espanyol Barcelone et les autres équipes sportives catalanes. David Mascort, conseiller à l’action climatique de la « Generalitat » (organisation politique de la communauté de Catalogne) a demandé ce mardi aux Catalans « de ne pas se doucher au sein des installations sportives » après les matchs ou les entraînements, car la région espagnole se retrouve en situation d’urgence climatique. En tout cas, les clubs qui souhaiteront encore pouvoir arroser leur pelouse devront se plier à cette règle, voire totalement fermer leurs douches.…

JBC pour SOFOOT.com