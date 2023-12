Les banques européennes solides malgré les incertitudes, selon l'ABE

Les banques européennes restent suffisamment solides malgré des risques liés à la hausse des taux d'intérêts, a indiqué mardi l'Autorité bancaire européenne (ABE).

( AFP / JOHN THYS )

Les banques doivent faire face à des incertitudes toujours "élevées" sur le front macroéconomique et les perspectives restent "incertaines", avec une pression inflationniste toujours présente et des risques géopolitiques, a constaté l'ABE dans son étude annuelle des risques menaçant le secteur.

Leurs résultats ont profité de la hausse des taux d'intérêt en reconstituant leurs marges, mais "un tournant a peut-être été atteint", selon l'institution, qui s'est intéressée à 123 banques de 26 pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.

Cette même hausse des taux les a conduit à réduire leurs prêts. Elle a aussi eu un impact négatif sur le marché immobilier. Parallèlement, le climat et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prennent de plus en plus de place dans leur stratégie.

Malgré la détérioration des conditions macroéconomiques, "la qualité des actifs des banques est restée relativement stable" avec notamment un niveau de créances dites "pourries" à "un plus bas historique", a relevé l'ABE. Leur ratio de solvabilité (les fonds propres CET1), à 16% en juin, atteint également des sommets.

"La liquidité reste élevée, mais elle a commencé à se normaliser depuis ses niveaux les plus élevés atteints pendant la pandémie" de Covid-19, a-t-elle noté.

L'Autorité avait estimé en juillet que les banques du Vieux Continent étaient prêtes pour affronter une crise majeure, même si les banques françaises avaient moins bien réussi leur test de résistance en raison des piètres résultats de la Banque Postale.