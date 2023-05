Les Bad Gones rendent hommage à Jean-Michel Aulas

Celui qu’on attendait peut-être le plus.

Les Bad Gones ont rendu hommage à Jean-Michel Aulas. L’homme de 74 ans n’étant officiellement plus président de l’Olympique lyonnais depuis ce lundi soir, c’est une page du football à Lyon qui se tourne et les supporters du club ne pouvaient que réagir. L’histoire entre les deux parties va en effet bien au-delà d’une simple collaboration puisque le groupe de supporters a été créée en 1987, année de l’arrivée d’Aulas à la tête de l’OL. Dans un communiqué, les BG87 décrivent son accomplissement : « Saison après saison, Jean-Michel Aulas a bâti un Club solide, à l’identité lyonnaise bien ancrée, jusqu’à basculer à l’aube du 21 e siècle dans le cercle des grands clubs français, des gagnants, tutoyant les sommets européens. Une institution au centre du projet, un degré d’existence au niveau des ambitions du club, un modèle et une réussite enviée, respectée et jalousée ».…

MLM pour SOFOOT.com