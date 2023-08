Les audiences en France de la finale du Mondial dévoilées

La soupe à la grimace.

Tandis qu’en Australie, des records d’audience ont été battus pendant la Coupe du monde féminine qui vient de se conclure, en France, l’engouement a été moins fort que lors de la précédente édition, notamment à cause du décalage horaire. Si les matchs de poule de l’équipe de France avaient représenté une bonne audience moyenne et que le huitième face au Maroc (4-0) et le quart face à l’Australie (0-0, 6-7 aux TAB) ont rassemblé respectivement 5,2 et 5,7 millions de téléspectateurs, la finale de ce Mondial, qui avait lieu dimanche à midi, n’a pas séduit les Français.…

TM pour SOFOOT.com