Les atteintes à la probité stables entre 2021 et 2023, selon une étude

Le ministère de l'Intérieur, à Paris le 1er avril 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les atteintes à la probité (corruption, prise illégale d'intérêts, favoritisme...) se sont stabilisées entre 2021 et 2023 en France, après une hausse soutenue entre 2016 et 2021, selon une étude du ministère de l'Intérieur publiée jeudi.

En 2023, 829 délits d'atteinte à la probité ont été enregistrés par la police et la gendarmerie nationales, après 760 en 2022 et 820 en 2021, selon le service statistique de la Place Beauvau.

Une relative constance après une augmentation importante entre 2016, avec 619 infractions recensées, et 2021.

Dans le détail, la corruption reste stable et constitue toujours l'infraction la plus constatée, avec 262 cas en 2023, après 197 en 2022 et 251 en 2021.

À l'inverse, les détournements de fonds publics ont baissé de 17% sur la période (191 cas en 2021 contre 158 en 2023) et les prises illégales d’intérêts ont augmenté de 9% (166 cas en 2021 contre 182 en 2023).

Les mis en cause sont presque exclusivement de nationalité française (94%) et en grande majorité (78%) des hommes.

Les infractions à la probité sont proportionnellement plus nombreuses dans les départements et régions d'outre-mer et en Corse.

La Corse-du-Sud et la Haute-Corse comptabilisent ainsi plus de 6 infractions en moyenne par an pour 100.000 habitants entre 2016 et 2023, alors que la moyenne nationale s'établit à 1,1.

Les cinq départements et régions ultramarins comptabilisent eux entre 2,1 et 4 infractions pour 100.000 habitants, tandis que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie en comptent respectivement 4,5 et 2 pour 100.000 habitants.

A Paris, le taux s'établit à 2 infractions en moyenne pour 100.000 habitants.