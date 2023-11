Les Anglais, la kryptonite de Kylian Mbappé

07 Kylian MBAPPE (psg) during the UEFA Champions League Group F match between Paris Saint-Germain and Newcastle United Football Club at Parc des Princes on November 28, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Kylian Mbappé a sauvé le PSG en marquant le penalty de l'égalisation dans les dernières secondes de la rencontre de Ligue des champions face à Newcastle (1-1). Mais cela ne peut pas faire oublier les 97 premières minutes de son match où il est passé à côté. Comme souvent lorsqu'il affronte une équipe anglaise.

En sifflant, après consultation de la VAR, un penalty (généreux) en faveur des Parisiens, Szymon Marciniak savait pertinemment qu’il venait de briser le rêve de Newcastle de repartir avec une victoire inespérée. Onze mois plus tôt, l’arbitre polonais avait vu de très près Kylian Mbappé planter un tir au but et deux penaltys (dont un pour emmener France et Argentine à l’ultime séance) en finale de Coupe du monde, donc il se doutait que ce n’était pas un match de poule de Ligue des champions et Nick Pope qui allaient effrayer l’attaquant du PSG. Et ce, même si la pression était là puisqu’en cas de défaite, les hommes de Luis Enrique avaient un pied en Ligue Europa et auraient même été éliminés en cas de victoire de Newcastle contre Milan lors du dernier match. Oui mais voilà, comme prévu, le Kyks n’a pas tremblé et, grâce à sa praline des 11 mètres, le PSG peut même finir premier du groupe en cas de victoire à Dortmund. Avec ce pion, Mbappé a donc sauvé le PSG, mais aussi sauvé sa prestation qui était jusque-là plus que moyenne. Pour ne pas dire totalement ratée.

4 buts en 11 matchs face aux clubs anglais

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé a parfaitement résumé le match des siens au micro de Canal+ : « On doit mieux finir nos actions. On a beaucoup trop d’actions pour un match de Ligue des champions. Il faut qu’on soit beaucoup plus appliqués devant le but dans des matchs comme ça au couperet. On doit tuer. On a eu trop d’opportunités claires et normalement on doit gagner le match très largement. » Le capitaine parisien a raison d’utiliser le « on », car il n’a pas été le seul en galère face aux cages, mais la phrase fonctionne aussi à la première personne du singulier tant l’attaquant parisien s’est montré maladroit. Que ce soit à la finition, à la passe, dans les dribbles ou physiquement où il s’est fait bouger par les golgoths adverses. Il faut dire qu’en plus d’avoir la bave aux lèvres, les joueurs de Newcastle étaient toujours au moins deux sur le champion du monde, qui a plus montré d’agacement envers l’arbitre ou ses coéquipiers que de beaux gestes.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com