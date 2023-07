information fournie par So Foot • 26/07/2023 à 11:17

Les Anglais et les Suisses avantagés en Serie A

Trois pays, une grande famille.

Ce mardi, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé de nouvelles mesures concernant les quotas de joueurs extra-communautaires en Serie A. En effet, chaque club dispose d’un nombre maximum de joueurs issus de pays étrangers, non-membres de l’Union Européenne. Pour soulager les équipes, la FIGC a ainsi déclaré dans un communiqué, que les joueurs anglais – qui ont quitté l’UE en 2020 – et les Suisses – qui n’en ont jamais fait parti – sont désormais considérés comme communautaires. De fait, les transferts de joueurs de ces deux nationalités n’auront plus besoin d’être scrutés de près puisqu’ils ne sont plus limités en Serie A.…

AC pour SOFOOT.com