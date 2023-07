Les amendes pour fumigènes pleuvent en Allemagne

Préparez vous, ça brûle.

En France, on râle et on se plaint toujours des engins pyrotechniques qui viennent arrêter nos matchs à la 30 e ou la 50 e minute. Mais c’était sans compter l’Allemagne, venue démonter tous les records dans le domaine. En effet, ce mercredi, 11Freunde a publié les amendes qu’ont reçu les clubs pour utilisation d’engins pyrotechniques. Et dans ce paradis de supporters qui font trembler les tribunes germaniques (et parfois envahissent les terrains précocement), les fans coûtent cher aux organisations sportives. La première place du classement est ainsi attribuée à l’Eintracht Francfort, sanctionnée de 447 100 euros, pour un total de dix-sept incidents punis. Juste derrière, on retrouve le Hansa Rostock, club de deuxième division, coupable de dix-huit incidents estimés à 380 000 euros. Pour compléter le podium, c’est le VfB Stuttgart redevable de 317 000 euros.…

AC pour SOFOOT.com