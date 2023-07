Les 5000 livres sterling les mieux dépensées de Jack Grealish

Un temps pour la fête, un temps pour s’occuper des autres.

Dylan Lamb, un jeune étudiant de 20 ans de Birmingham en Angleterre atteint d’un cancer des cellules sanguines, a lancé un appel aux dons pour récolter un million de livres sterling qui lui permettra de se soigner aux États-Unis. En effet, Dylan Lamb a besoin d’un traitement CAR-T qui n’est que disponible sous forme d’essai clinique en Amérique. Et le jeune homme peut déjà remercier Jack Grealish pour son soutien et son don de 5000 livres sterling qui ont poussé jusqu’à maintenant la somme totale de la cagnotte à 128 000 livres. L’attaquant de Manchester City est déjà connu pour ses participations à des œuvres caritatives et son implication dans les associations Saving Lives et Children in Need . …

AC pour SOFOOT.com