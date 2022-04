Les 100 plus gros patrons américains ont gagné 20 millions de dollars en moyenne en 2021, leur salaire en hausse

( AFP / INA FASSBENDER )

Le revenu médian des directeurs généraux des 100 plus grosses entreprises américaines a augmenté de 31% en 2021 , selon une étude du cabinet Equilar diffusée lundi 18 avril. Dans le détail, l'augmentation se chiffre à 569% pour le patron d'Apple, 65% pour celui de Goldman Sachs. Celui de Bank of America affiche quant à lui une baisse de 8%.

Entre les salaires, les primes et les stock-options, leurs revenus médians avaient reculé de 2% en 2020, année où avait éclaté la pandémie, rappelle le cabinet.

En 2021, ces 100 patrons ont gagné 20 millions de dollars en moyenne, le plus cher payé étant le directeur général d'Intel Patrick Gelsinger (178 millions de dollars), détaille Equilar. Il est suivi de Tim Cook d'Apple (99 millions), de Hock Tan de Broadcom (61 millions) et de Satya Nadella de Microsoft (50 millions).

"La forte augmentation des salaires est probablement due au fait que de nombreuses entreprises ont choisi de récompenser leurs PDG par le biais de primes et d'attributions d'actions pour avoir guidé leurs organisations à travers des périodes turbulentes et avoir stimulé la croissance des revenus", avance le cabinet.

Conséquence de ces fortes augmentations : le rapport entre la paye des patrons et celle de leurs employés a aussi grimpé. Les patrons ont en moyenne gagné 254 fois plus que leurs salariés en 2021, contre 238 fois l'année auparavant. La paye médiane des salariés de ces 100 grandes entreprises a de son côté augmenté de 4%, à 71.869 dollars.

Equilar établit son classement annuel à partir des 100 entreprises aux chiffres d'affaires les plus élevés ayant diffusé les informations requises en amont de l'assemblée générale de leurs actionnaires au 31 mars.

Dans le classement figurent seulement neuf femmes, aucune n'étant parmi les 10 patrons les mieux payés, remarque le cabinet.

L'économie américaine est à nouveau "en mouvement"

Le 1er avril, le président américain Joe Biden a salué le fait que l'économie américaine est à nouveau "en mouvement", et "les Américains sont de retour au travail". Il s'est réjoui de cette "bonne nouvelle pour des millions de familles qui ont un peu plus de marge de manoeuvre et (...) juste la dignité d'avoir un emploi". Le taux de chômage est tombé à 3,6%, en recul de 0,2 point par rapport à février, selon les données du département du Travail publiées début avril. Il retrouve ainsi presque son niveau de février 2020, lorsqu'il était de 3,5%, son plus bas niveau en 50 ans, juste avant que le Covid-19 ne mette sous cloche l'activité économique.

De nombreux travailleurs, qui avaient quitté le marché de l'emploi depuis le début de la pandémie, y font leur retour : pré-retraités, mères de famille ayant mis entre parenthèses leur vie professionnelle face aux difficultés de garde d'enfants, salariés inquiets pour leur santé... Le taux de participation des Américains au marché de l'emploi continue ainsi de progresser doucement, à 62,4% (+0,1 point par rapport à février), son plus haut niveau depuis mars 2020. Mais c'est toujours bien inférieur aux 63,4% d'avant la crise.

"Les gens gagnent plus d'argent. Ils trouvent de meilleurs emplois", a encore souligné Joe Biden, saluant une amélioration "due depuis longtemps", et qui arrive "après des décennies à être mal traités et trop peu payés".