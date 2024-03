Leonardo dépasse ses objectifs avec 17,9 milliards d'euros de commandes en 2023

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo a vu ses nouvelles commandes augmenter de 3,8% à 17,9 milliards d'euros en 2023, dépassant ainsi ses objectifs dans un contexte mondial de fortes tensions géopolitiques.

Le chiffre d'affaires de Leonardo a progressé de 3,9% à 15,3 milliards d'euros, conformément aux prévisions, selon des résultats préliminaires publiés jeudi.

Leonardo, qui s'était fixé un objectif de 17 milliards d'euros pour les commandes, évoque une "performance particulièrement positive" en Europe de sa branche électronique pour la défense et la sécurité.

Les commandes de l'industrie de l'armement se sont multipliées en raison de la hausse des budgets de défense en Europe, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le portefeuille des commandes a atteint 39,5 milliards d'euros, en hausse de 5,4%, garantissant à Leonardo l'équivalent de plus de deux ans et demi de production.

Ces "résultats positifs" de Leonardo sont dus aux "performances commerciales dans les différentes activités, à la flexibilité financière et la discipline en matière de coûts et investissements", a commenté son PDG Roberto Cingolani.

Les tensions dans le monde ont encore augmenté avec la guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas et les attaques menées par des rebelles houthis au Yémen contre des navires en mer Rouge, laissant prévoir de nouvelles commandes.

Le secteur aérostructures de Leonardo a connu une nette reprise en 2023, avec une hausse de 33,9% de ses recettes.

Le bénéfice opérationnel (Ebita) a grimpé de 5,8% à 1,29 milliard d'euros, conformément aux objectifs.

Détenu à hauteur de 30,2% par l'État italien, Leonardo a vu sa dette nette diminuer à 2,3 milliards d'euros, soit une baisse de 23% par rapport à 2022.

Leonardo (ex-Finmeccanica) est l'un des principaux groupes internationaux dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique et fabrique notamment hélicoptères, avions militaires et aérostructures.

Ancien ministre de la Transition écologique du gouvernement Draghi, M. Cingolani avait pris en mai 2023 la relève d'Alessandro Profumo, à la tête de Leonardo depuis 2017.

Le patron de Leonardo avait annoncé en octobre vouloir promouvoir des synergies et alliances avec des groupes européens, dont le français Thales et l'italien Fincantieri, et renforcer les secteurs cybersécurité et espace.

Il esquissait ainsi les grandes lignes de son futur plan stratégique 2024-2028, dont les détails seront dévoilés le 12 mars.