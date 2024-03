Lens se saborde face à Nice

Trois erreurs individuelles, trois buts encaissés. Voilà comment Lens s'est incliné à domicile face à Nice (1-3) qui n'en demandait pas tant pour mettre fin à une série de 5 matchs sans victoire en Ligue 1.

Lens 1-3 Nice

Buts : Wahi (76 e ) pour Lens // Moffi (11 e et 67 e ) et Thuram (53 e ) pour Nice

Le Wiktionnaire est formel, une bête noire est une « chose ou personne que l’on redoute le plus » . Dans le Pas-de-Calais, on appelle ça l’OGC Nice. Depuis son retour dans l’élite en 2020, Nice est l’équipe contre laquelle le RC Lens a le plus perdu en Ligue 1. Alors peu importe si les Aiglons n’avaient pris qu’un point sur leurs 5 derniers matchs de Ligue 1 avant ce déplacement dans le Nord, une bête noire reste une bête noire. Et les Aiglons ont prouvé pourquoi ils étaient le pire cauchemar des Lensois en venant s’imposer à Bollaert-Delelis (1-3).…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com