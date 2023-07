Lens prolonge l’accord Franco-polonais

Le sang en or.

Le RC Lens a perdu deux grands noms de son effectif en laissant partir Loïs Openda à Leipzig et Seko Fofana à Al-Nassr mais n’a pas décidé de baisser les bras dans sa préparation pour la saison prochaine. Les Artésiens viennent d’annoncer, avec une vidéo bien huilée, et c’est le cas de le dire, la prolongation de leur milieu de terrain polonais Przemysław Frankowski jusqu’en 2028. A en croire le court-métrage lensois, le milieu de 28 ans aurait adoré la friterie du stade et ne tient pas à abandonner ses habitudes. Au cours de la saison dernière, il a disputé 41 matchs en Sang & Or et a été décisif à huit reprises, de quoi rendre heureux les supporters qui feront trembler les murs de Bollaert en Ligue des champions la saison prochaine.…

AC pour SOFOOT.com