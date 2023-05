Lens-OM : la ballade des gens heureux

Le stade Bollaert va être le théâtre de l'affiche la plus excitante de la fin de saison entre les deux collectifs les plus rodés de Ligue 1. Au bout d'une nouvelle semaine agitée, ce Lens-Marseille se présente comme une belle occasion de remettre le foot au premier plan dans l'Hexagone.

Vivre un match de foot à Bollaert est une chose à faire au moins une fois dans sa vie, c’est ce qu’on dit. Pour Les Corons , l’ambiance, l’odeur des frites et l’explosion de couleurs, aux abords du stade comme à l’intérieur. Il y aura tout ça, en un peu plus fort encore, ce samedi soir pour l’affiche au sommet entre Lens et Marseille, le 3 e contre le 2 e au classement et surtout les deux collectifs les plus rodés du championnat. « On est très contents d’avoir à le jouer » , souriait Franck Haise la veille de la rencontre la plus attendue de la fin de saison, qui se jouera devant un peu plus de 38 000 personnes (dont un millier de supporters marseillais) dans une arène qui sera à guichets fermés pour la 24 e fois d’affilée. « Une finale, c’est quand il y a un trophée » , a également balayé le technicien artésien, tout en sachant que le Racing pourrait doubler l’OM et devenir le nouveau dauphin du PSG en cas de succès. Ce n’est peut-être pas une finale, mais le jeu en vaut la chandelle, et le football français avait besoin de ce grand frisson.

Une finale, c’est quand il y a un trophée.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com