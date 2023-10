Lens en transe

Grâce à un exceptionnel Elye Wahi (un but, une passe décisive) et une défense infranchissable, le RC Lens réussit l'impensable et bat Arsenal dans une ambiance indescriptible (2-1). Après deux journées, les Lensois sont seuls leaders de leur groupe !

RC Lens 2-1 Arsenal

Buts : Thomasson (25 e ), Wahi (69 e ) // G. Jesus (14 e )

Quel plaisir ! Quand la Farmers League mate le vice-champion d’Angleterre, candidat plus qu’annoncé à la couronne. Et avec la manière, s’il vous plaît ! Dans un Bollaert incandescent et en folie totale, le Racing Club de Lens se paye les Gunners d’Arsenal au bout d’une rencontre de très haut niveau, à l’engagement total et à l’efficacité digne de la Ligue des champions. Une victoire qui porte la signature du maestro Franck Haise.…

Par Timothé Crépin, à Bollaert pour SOFOOT.com