Lens en Ligue des champions !

Lens a déroulé face à Ajaccio dans cette 37e journée de Ligue 1 (3-0) et officialise sa deuxième place au classement. Dès l'entame de la rencontre, les Sang et Or ont pris la mesure de l'événement et ont imposé un rythme d'enfer intenable pour les Corses qui ont encaissé le premier but inscrit par Machado après seulement 16 minutes de jeu. Six minutes plus tard seulement, les Lensois vont ajouter un deuxième but par l'intermédiaire d'Adrien Thomasson, idéalement servi par Facundo Medina (22e). On se dit alors que les Nordistes vont se calmer mais c'est sans compter sur le buteur maison Loïs Openda. Le Belge inscrit son premier penalty de la saison et porte son total à 20 but en championnat (35e). La deuxième période a été moins folle et les protégés de Franck Haise sont passés en mode gestion avec moins d'occasions franches. Si l'entrée d'Haïdara aurait pu être décisive, le latéral a manqué de réussite lors de ses projections. Au final, Lens aura réussit l'essentiel et retrouve la Ligue des champions 20 ans après sa dernière participation à la plus grande et la plus belle des compétitions européennes à l'issue d'une belle soirée dans son stade.

© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.