Lens crucifie l’OM au bout de l’ennui

En clôture de cette 13e journée de Ligue 1, un festin était annoncé entre Lens et l'OM, qui avaient offert un des meilleurs matchs de la saison au printemps dernier. Quelques mois plus tard, on a eu le droit à une soupe à la grimace entre deux équipes sans saveur, qui a tourné en faveur de Lens sur un ultime corner.

RC Lens 1-0 Olympique de Marseille

But : Gradit (89 e )

Quatre-vingt-neuf minutes de purge, et un coup de casque. Alors qu’on se dirigeait vers un énième match nul, vierge et sans saveur dans cette Ligue 1 qui n’en finit plus de favoriser le sommeil, Jonathan Gradit a surgi au premier poteau pour sauver les meubles. A l’entrée du temps additionnel, et alors qu’on espérait franchement plus grand chose de ce choc qui a fait pschit , le défenseur Sang & Or est venu couper de la tête un corner d’Angelo Fulgini pour faire bondir Bollaert, et assommer l’OM (1-0, 90 e ) . Un sursaut tardif, mais suffisant pour des Lensois qui signent un troisième succès de rang face aux Marseillais qui, eux, se rapprochent du ravin, une semaine après une prestation déjà indigeste face à Lille (0-0).…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com