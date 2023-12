Leipzig s’impose à Dortmund

Dortmund ne se met pas en confiance avant son match de Ligue des Champion face au Paris Saint-Germain et s'incline 2-3 face à Leipzig dans le choc de la 14e journée de Bundesliga. Le Borussia se met en difficulté dès la 10e minute avec le carton rouge reçu par Matt Hummels, coupable d’avoir taclé Loïs Openda qui filait au but. Les joueurs de Leipzig profitent de leur supériorité numérique et prennent l’avantage grâce au but du défenseur français qui reprend de la tête le corner de David Raum à la 37e minute. Les locaux ne se découragent pas pour autant et dans le temps additionnel de la première période, Niklas Süle ramènent les deux équipes à égalité. Néanmoins, les joueurs de Leipzig reprennent les devants à la 54e minute grâce au but de Christoph Baumgartner, et inscrivent le but du break définitif dans le temps additionnel avec Yussuf Poulsen. Dortmund réduit l’écart à la 93e grâce au buteur allemand Niclas Fullkrug, mais cela ne changera pas l’issue du match. Les rouges et noirs ne comptent qu’une seule victoire lors de leurs six derniers matchs de championnat, tandis que Leipzig enchaîne et conforte sa quatrième place.

