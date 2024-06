Leipzig, le mal-aimé du football allemand

En 2009, le groupe autrichien Red Bull rachetait un club amateur au coeur de la Saxe pour le propulser des années plus tard en Ligue des champions. Si le projet Red Bull est venu rompre l’isolement de l’Allemagne de l’Est, orpheline d’un club digne de ce nom depuis la chute du Mur, le RB Leipzig est détesté par une grande partie de l’Allemagne.

Toujours le même refrain. Dans l’ouest de l’Allemagne comme à l’Est, les mêmes mots qui reviennent comme une vague sur le sable. Maillots de la Nationalmannschaft sur le dos, dans les fanzone ou en vadrouille dans le centre-ville, une partie des Allemands n’ont pas besoin d’être chauffés à blanc pour qu’ils crient leur désamour d’un club qui figure pourtant parmi les meilleurs représentants du pays en coupe d’Europe. Le Red Bull Leipzig serait, en vrac, « toxique » , « factice » , « marketing » , « sans histoire » . Même dans les rues de Leipzig qui accueillent depuis le début de semaine les supporters français et hollandais à l’approche de la rencontre phare du groupe D, le club semble payer son association avec la marque de boisson énergisante.

Une histoire de désamour

Sebastian travaille depuis cinq ans dans le centre-ville et a toujours vécu dans les environs. « Je suis un gars de l’Allemagne de l’Est, un vrai ! » , se marre-t-il, maillot du VfB Stuttgart sur les épaules, un short de bain au-dessus des genoux. Comme un bataillon de gars de sa génération, il ne supporte pas le RB Leipzig. « Les gens ont du mal à s’identifier à l’équipe. Elle a été construite sur une forme de vide, de promesse marketing et commerciale. L’équipe joue bien, mais elle ne remplacera jamais les 130 ans d’histoire d’un club comme Stuttgart. En Allemagne, on est attaché au poids du maillot, et celui-ci pèse moins lourd » , explique-t-il, un œil toujours attentif sur le match entre la Slovénie et la Serbie qui défile sur l’écran géant.…

Hugo Lallier, à Leipzig pour SOFOOT.com