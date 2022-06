Législatives : une majorité de Français estiment que la majorité relative d'Emmanuel Macron est une "bonne chose"

Plus de la moitié des Français souhaite qu'Élisabeth Borne démissionne.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Près de deux tiers des Français estiment que la majorité relative obtenue par la coalition présidentielle aux élections législatives est "une bonne chose", selon un sondage Odoxa pour Le Figaro publié jeudi 23 juin. Une large majorité de Français estime que le Rassemblement national (RN) est le grand gagnant du scrutin.

Le fait qu'aucune force politique n'ait obtenu la majorité absolue à ces élections législatives est "plutôt une bonne chose, car cela donne un vrai rôle à l'Assemblée nationale" , estiment 64% des sondés, satisfaits que "le gouvernement doive convaincre une partie de l'opposition pour faire voter les lois". Un tiers (33%) des répondant estiment que "cela rend le pays ingouvernable et risque de bloquer la France".

Emmanuel Macron "affaibli" et "responsable"

Une majorité de Français (53%) se disent "satisfaits" du résultat des urnes de dimanche, alors que 80% des personnes interrogées estiment que c'est le Rassemblement national qui ressort "plutôt gagnant" du scrutin. Seuls 22% en disent autant pour la majorité présidentielle Ensemble!, bien qu'elle ait recueillie le plus de suffrages et de sièges à l'Assemblée nationale.

De même, 83% des sondés considèrent qu'Emmanuel Macron "ressort affaibli" de ces élections, 76% qu'il sera "empêché" de mettre en œuvre son programme et 70% qu'il "porte la responsabilité de cette situation politique".

Le départ de la Première ministre, Élisabeth Borne, nommée il y a un mois, est en outre souhaité par 57% des Français, contre 42% qui estiment qu'elle doit rester en poste.

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, interrogés par internet les 22 et 23 juin. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.