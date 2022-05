Législatives : le député LREM Stéphane Vojetta dénonce le "parachutage" de Manuel Valls et maintient sa candidature contre l'ancien Premier ministre

Le chef d'entreprise est le député sortant de la 5e circonscription des Français établis hors de France, pour laquelle l'ex-Premier ministre a été investi par la majorité présidentielle pour les législatives de juin prochain.

Stéphane Vojetta, le 26 octobre 2021, à l'Assemblée nationale ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Désigné candidat dans la 5e circonscription des Français de l'étranger (Espagne, Portugal, Andore et Monaco), Manuel Valls est officiellement lancé dans la bataille électorale des législatives sous l'étiquette de la majorité présidentielle. L'ancien chef du gouvernement, passé dans le camp macroniste, n'aura pas pour autant le champ libre dans les prochaines semaines.

Le député sortant de cette circonscription, Stéphane Vojetta, n'entend en effet pas laisser son siège, et s'est déclaré candidat à sa propre succession, jeudi 5 mai. "L'investiture de Monsieur Valls dans la circonscription dont je suis député LAREM va à l'encontre de mes valeurs", explique le chef d'entreprise, passé député de la majorité en octobre 2021, suite à l'élection au Sénat de Samantha Cazebonne, dont il était le suppléant.

L'investiture de Valls, "soubresaut de l'ancien monde"

"Issu de la société civile, élu député suppléant à deux reprises, puis élu conseiller des Français de l'étranger avant de devenir député, j'ai démontré mes principes, mon engagement et ma fidélité à la majorité présidentielle et à ma communauté française. Ces valeurs sont précisément ce qui me pousse aujourd'hui à refuser les parachutages et autres soubresauts de 'l'ancien monde'", dénonce le député, dans un communiqué, assurant qu'il restera un "loyal soutien du Président de la République et de son action".

Manuel Valls, élu à 4 reprises dans l'Essonne, avait quitté l'Assemblée nationale en 2018 pour se présenter, sans succès, à la mairie de Barcelone.