Législatives : la CGT veut une vague de "députés progressistes" à l'Assemblée

Dans un texte adoptée par son Comité confédéral national, le syndicat a exhorté les salariés "à se mobiliser par le vote" pour le scrutin de juin prochain.

A un mois des élections législatives, la CGT a appelé mercredi 11 mai à la constitution d'un "bloc de députés progressistes, le plus important possible" lors des prochaines élections des 12 et 19 avril prochains, tout en soulignant que "rien ne se fera" sans mobilisation "forte" du monde du travail, qu'elle invite à faire grève en septembre.

"Combat contre l'extrême droite"

Saluant "l'indispensable rassemblement des organisations politiques progressistes", la CGT estime dans un texte adopté par son Comité confédéral national (CCN) que "cette démarche inédite est de nature à donner confiance aux salariés, actifs, privés d'emploi, retraités et à la jeunesse".

"Un bloc de députés progressistes, le plus important possible, à l'Assemblée nationale doit permettre de traduire les conquêtes des salariés dans la loi", dit le syndicat. Rappelant son "combat contre l'extrême droite", qui "par nature (...) s'inscrit aussi sur le terrain politique", la CGT souligne que pour la "faire reculer", "une des priorités est de l’empêcher d’envoyer des élus au parlement". Elle "appelle les salariés à se mobiliser par le vote".

Elle invite aussi les travailleurs à "rester vigilants et mobilisés pour réagir contre tout projet de régression sociale", et annonce "une journée nationale interprofessionnelle de grève et de manifestation en septembre qu'elle souhaite unitaire".