Législatives : Jean-François Copé ouvre la porte à une coalition entre LR et Renaissance

Après Christian Jacob qui a ouvert la porte à des consignes de vote, Jean-François Copé a estimé que la majorité présidentielle pourrait avoir besoin de LR.

Jean-Francois Copé à Paris en avril 2022. ( AFP / bERTRAND GUAY )

Le maire LR de Meaux Jean-François Copé a estimé lundi 13 juin que la macronie pourra avoir "besoin des Républicains" si elle n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée, l'eurodéputée Agnès Evren évoquant un rôle "charnière" pour les députés de droite.

"C'est toute l'ironie de l'histoire politique: aujourd'hui ma famille politique ne va pas bien, et pour autant on peut avoir besoin des Républicains", a affirmé sur France 2 M. Copé après le résultat en demi-teinte de la droite au premier tour des législatives dimanche.

Les Républicains et leur allié l'UDI ont totalisé 11,3% des voix , limitant la casse même s'ils vont perdre leur statut de premier groupe d'opposition à l'Assemblée.

Dans le même temps, la coalition présidentielle n'est pas certaine d'obtenir la majorité absolue, ce qui pourrait replacer LR au centre du jeu.

"On n'en est pas là, mais il y a un énorme chaînon manquant dans la politique de M. Macron, ce qui touche à la rigueur budgétaire, à la sécurité, à une politique d'immigration un peu rigoureuse..." et "ça c'est ce que les Républicains savent faire", a affirmé M. Copé, qui avait plaidé dès la présidentielle pour un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron.

"L'intérêt supérieur de la France"

"S'il n'a pas la majorité absolue il va falloir qu'il trouve de quoi former une majorité. Comme ça ne peut pas être avec des débauchages individuels, (...) la question se posera pour LR: est-ce que au nom de l'intérêt supérieur de la France on doit exiger qu'un certain nombre de réformes soient mises en oeuvre, voire peut-être éventuellement y participer?" , a-t-il ajouté.

"Encore faut-il naturellement que le parti soit d'accord ", a reconnu le maire de Meaux, alors que l'aile droitière risque de freiner des quatre fers à l'idée de tout accord de gouvernement.

Les Républicains réunissent leur comité stratégique ce lundi à 14 heures.

De son côté l'eurodéputée Agnès Evren a assuré sur Public Sénat que "notre groupe peut être charnière et jouer un rôle extrêmement important pour faire avancer les réformes dont le pays a besoin" sur les retraites, la sécurité, le pouvoir d'achat...

"On n'est pas dans une opposition pavlovienne mais on n'est pas non plus une force d'appoint", a-t-elle ajouté, défendant l'idée d'un "groupe indépendant" et d'"une opposition utile".