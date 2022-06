Législatives : "aucune voix pour les extrêmes" gauche et droite annonce Christian Jacob

Le report des voix LR risque d'être particulièrement important dans plusieurs circonscriptions.

Christian Jacob à Paris le 7 mai 2022. ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

En cas de duel entre candidats Nupes et Ensemble!, le président des Républicains Christian Jacob a indiqué dimanche ne vouloir donner "aucune voix pour les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche", alors que les votes LR risquent d'être charnière dans de nombreuses circonscriptions.

Interrogé sur France 2 au sujet des consignes de vote de LR en cas de duel entre l'union de la gauche (Nupes) et le camp présidentiel (Ensemble!), "on le définira demain car on a un conseil stratégique" et "on verra au cas par cas", mais " il y a une ligne qui a toujours été claire: c'est aucune voix pour les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche ", a répondu Christian Jacob.

"Nous sommes en situation de jouer un rôle déterminant dans cette législature, entre la voix des extrêmes et l’immobilisme conduit par la majorité du président Macron, si tant est qu'il ait toujours une majorité", a-t-il ajouté.

Un meilleur score qu'à la présidentielle

Il a aussi estimé que le résultat des candidats LR, estimé entre 11,4% et 14% des voix - bien plus que les 4,76% de leur candidate Valérie Pécresse à la présidentielle - était meilleur que prévu grâce à "leur ancrage territorial, qui a fait la différence dans beaucoup de circonscriptions".

Renvoyant dos à dos la Nupes et le Rassemblement National, il a estimé qu'avec ces deux partis, "c'est le matraquage assuré pour toutes les classes moyennes, c'est une gabegie de dépense", soulignant que "leur programme c'est des dépenses, des dépenses, pas de recettes".

En tant que parti d'opposition, "nous avons la majorité au Sénat, nous pouvons influer" , a-t-il dit. Les Républicains "seront constructifs, nous voterons les textes qui iront dans le bon sens, nous nous opposerons durement quand ce ne sera pas le cas", a-t-il prévenu.