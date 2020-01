Législatives en Israël : Benyamin Netanyahou au centre du jeu

Le monde est à Jérusalem et, pour Benyamin Netanyahou, le timing est parfait. Le petit-déjeuner, mercredi, avec Emmanuel Macron arrivé le premier à Jérusalem, la poignée de main avec Vladimir Poutine et celles avec la quarantaine de dirigeants étrangers venus commémorer la libération d'Auschwitz, il y a 75 ans, toutes ces photos et séquences vidéo figureront en bonne place dans sa campagne électorale. Les Israéliens, pour la troisième fois en moins d'un an, se rendront aux urnes le 2 mars prochain. Et la bataille s'annonce rude entre le Likoud de Benyamin Netanyahou et la liste Bleu-Blanc de Benny Gantz. D'autant plus que cette concurrence entre les deux hommes a aujourd'hui pour thème principal l'annexion de la vallée du Jourdain, occupée par Israël en 1967.Une semaine avant les élections de septembre dernier, le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, avait déclaré son intention d'annexer la vallée du Jourdain. Ce qui avait été perçu comme une man?uvre de diversion face aux soupçons de corruption, fraude et abus de confiance à son encontre ? lesquels se sont transformés depuis en actes d'accusation. Pour certains commentateurs, il y avait un autre volant à cet exercice : ramener dans le giron du Likoud les sionistes religieux, autrement dit l'électorat traditionnel des petites formations de l'extrême droite. Mais le débat n'a pas pris, par manque d'intérêt de la part du public israélien et la quasi-absence de réactions...