information fournie par So Foot • 04/07/2023 à 23:19

Légende de Saint-Étienne, Georges Bereta est décédé

RIP.

L’AS Saint-Étienne a annoncé ce mardi le décès de l’un de ses anciens joueurs, Georges Bereta, à l’âge de 77 ans. L’ancien milieu offensif des Verts a succombé à une longue maladie. Formé à l’ASSE, Bereta aura porté le maillot du club à 343 reprises entre 1966 et 1975, remportant notamment six titres de champion t trois coupes de France. Son transfert à l’OM en janvier 1975 aura fait de lui « le premier joueur français transféré au mercato », selon sa propre expression – et lui permettra d’empocher une coupe supplémentaire.…

