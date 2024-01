Lees-Melou tranquille !

Courtisé par le Stade rennais lors de ce mercato hivernal, Pierre Lees-Melou restera bien dans la cité du Ponant cet hiver. Malgré une offre généreuse, Brest ne peut pas se permettre de perdre son maître à jouer. Même si cela ne plaît pas au principal intéressé, c'est une excellente nouvelle pour l'équipe surprise de cette saison.

« Entre clubs amis, ça ne se fait pas. » C’est par ces mots que Denis Le Saint, le président du Stade brestois, présent en zone mixte dimanche dernier après la victoire des Ty-Zefs sur Montpellier (2-0), a réagi à l’offre généreuse proposée par le Stade rennais, d’environ 13 millions d’euros pour s’attacher les services de Pierre Lees-Melou. Inquiet de voir son meilleur élément quitter le navire, l’homme à la tête d’un puissant groupe de distribution de fruits et légumes avait martelé l’importance du milieu, repositionné en 6 depuis l’arrivée d’Éric Roy, dans l’effectif du club finistérien avant d’assurer qu’un rendez-vous était prévu avec le joueur dans la semaine. Une prise de position ferme qui tranche avec celle du joueur, gêné de répondre aux questions des journalistes sur son avenir : « Je vis avec. Dans le football, on a tout vu déjà, on ne peut pas prévoir l’avenir, donc je ne sais pas. […] Apparemment, il (Denis Le Saint) a dit que j’étais intransférable, donc je ne vais pas bouger alors s’il le dit. (Rire gêné.) […] Rennes est un bon club, même si cette année, ils sont plus en difficulté, chaque année il jouent l’Europe, tout le monde le sait… »

QUE FAIS-TU PIERRE ?! …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com