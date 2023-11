Lees-Melou : « Je prends plus de plaisir en étant 6 »

Comment réussir sa reconversion, par Pierre Lees-Melou.

Replacé en pointe basse au sein du milieu brestois, Pierre Lees-Melou s’éclate dans la rade. Une reconversion bienvenue, comme il l’explique dans les colonnes de L’Équipe . « Je prends limite plus de plaisir en étant 6. Maintenant, j’aime défendre, récupérer des ballons , assure-t-il. À Lille, j’ai fait un tacle glissé dans la surface et j’ai récupéré le ballon après, en me relevant, sur le milieu gauche. J’ai pris du plaisir. Si demain, on me laisse le choix du poste, je dirais 6. J’aime être dans les deux surfaces, tirer de loin, défendre, contrer un ballon dangereux. Je trouve aussi que c’est là que je touche le plus de ballons, mine de rien. » Une évolution dans son jeu permise par sa saison à Norwich, lors de laquelle la récupération du ballon est devenue un sujet central pour lui. « Je suis revenu plus agressif. Mais je ne vais pas aller à l’épaule avec un mec plus costaud, ça ne sert à rien, je vais rebondir ! On le voit physiquement, je ne suis pas très épais. Le jeu demande parfois des petites fautes. Mais j’essaie d’être propre la plupart du temps. C’est plus de l’anticipation, de la lecture de jeu, j’essaie toujours d’avoir un coup d’avance. » …

TB pour SOFOOT.com