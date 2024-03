Lees-Melou, Bleu dans les cœurs

Éric Roy a lancé le débat le week-end dernier : Pierre Lees-Melou mériterait une petite sélection en équipe de France. Le milieu de terrain brestois de 30 ans, impérial cette saison, n'a pas besoin de cette récompense pour entrer dans le cœur des gens.

Il y a quelque chose de réconfortant à voir un joueur comme Pierre Lees-Melou, aussi simple dans la vie qu’il est fort sur un terrain cette saison, trouver une place dans les discussions et les débats lors d’une semaine consacrée à la Ligue des champions et, bien sûr, à Kylian Mbappé. C’est la preuve aussi que le milieu de terrain brestois, qui pourrait découvrir la petite musique de la Ligue des champions en septembre prochain, est entré dans une autre dimension. Ce n’est pas celle de la star parisienne, mais c’est la sienne et c’est très bien comme ça.

Après son but contre Le Havre, synonyme de nouvelle victoire de Brest le week-end dernier, son entraîneur Éric Roy avait ouvert le champ des possibles : « À son poste aujourd’hui, il y a peu d’équivalents pour moi dans le championnat de France. Il mériterait presque d’avoir une sélection . Car dans ce rôle-là, à ce poste-là, il plane sur l’équipe et sur la Ligue 1. » Voilà la question posée, à une semaine de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars, sur la possibilité ou non de voir le joueur de ​​30 ans fêter une première convocation chez les Bleus. Ce serait une récompense sublime, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Surtout, Lees-Melou, comme bien d’autres, n’a pas besoin de cette consécration pour rester dans les mémoires et dans le cœur des gens.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com