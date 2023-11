Leão et Dembélé : on a les mêmes ambitions, mais on n’a pas le même résultat

Foto Spada/LaPresse 07 novembre 2023 - Milano , Italia - sport, calcio - Milan vs PSG Paris Saint- Germain - Champions League 2023/2024 - Stadio San Siro. Nella foto:Masour Ousmane Dembélé (PSG) Ruben Loftus-Cheek (A.c. Milan); November 07 , 2023 Milan , Italy - sport, calcio - Milan vs PSG Paris Saint- Germain - Champions League 2023/2024 - San Siro Stadium . In the pic : Masour Ousmane Dembélé (PSG) Ruben Loftus-Cheek (A.c. Milan); - Photo by Icon sport

Dynamiteurs de leur équipe dans la touffeur de San Siro, Rafael Leão et Ousmane Dembélé ont finalement vécu une soirée opposée. L'un a libéré les siens avant de les porter vers la victoire, quand l'autre s'est retrouvé bien seul dans le marasme rouge et bleu.

Ils auront été les principaux instigateurs d’un début de match tout feu tout flamme, où les occasions se sont succédé de part et d’autre, Milanais et Parisiens n’hésitant pas à se livrer. À l’exception du but de Milan Škriniar, l’ailier du PSG a été dans tous les bons coups au fil d’un premier acte qui constitue certainement sa meilleure mi-temps depuis l’entame de la saison. De l’autre côté du terrain, Rafael Leão a fait vivre un enfer à Achraf Hakimi et tous ceux qui se sont aventurés à défendre sur lui, portant Milan vers un succès de prestige.

Menaces numéro un

Aucun but pour Dembouz depuis cet été, trois petites réalisations pour l’ancien Lillois, leader offensif annoncé des Rossoneri et donc deux hommes qui étaient sous le feu des critiques ces dernières semaines. « Je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir, parce que c’est un nouveau club. Plus les matchs vont s’enchaîner, meilleur je vais être » , affirmait l’ancien Blaugrana dans les colonnes de L’Équipe à quelques heures de la partie. Au vu de ses innombrables déboulés, il n’a pas vraiment menti, privé d’un premier pion en rouge et bleu spectaculaire par la barre de Mike Maignan sur une frappe lointaine de toute beauté. Quatre frappes tentées (dont deux cadrées) et quatre passes clés en 45 minutes : aux côtés d’un Randal Kolo Muani toujours aussi emprunté et d’un Kylian Mbappé en grande difficulté dans la finition, Dembélé s’est distingué.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com