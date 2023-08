League Two : le match fou entre Wrexham et Swindon Town

Ryan Reynolds ne l’avait pas vu venir, celle-là.

Promu en League Two, Wrexham – le club racheté il y a deux ans par l’acteur de Deadpool et son pote Rob McElhenney – connaît un début de saison spectaculaire. Après en avoir mangé cinq contre MK Dons (3-5) lors de la première journée et collé quatre à Walsall mardi (victoire 4-2), la formation galloise, à domicile, a livré avec Swindon Town une partie encore plus hors normes ce samedi.…

JB pour SOFOOT.com