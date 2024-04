Le Wrexham AFC, club de Ryan Reynolds, valide une deuxième montée consécutive

Toujours moins fort que le Gazélec.

Le Wrexham AFC a validé ce samedi sa montée en League One, la troisième division anglaise, alors qu’il avait déjà été promu la saison passée. Racheté par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney en 2021, et populaire grâce à la série documentaire Bienvenue à Wrexham qui suit ses exploits, le club gallois a explosé Forest Green Rovers (6-0), lanterne rouge du championnat, pour assurer sa promotion (la deuxième consécutive, donc) à deux journées de la fin. Milton Keynes, quatrième, ne peut plus revenir à hauteur de Wrexham, dauphin de Stockport qui sera également en D3 l’année prochaine.…

LT pour SOFOOT.com