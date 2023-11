information fournie par So Foot • 06/11/2023 à 12:07

Le VfL Osnabrück propose une « clause verte » dans le contrat de ses joueurs

L’intention est belle.

Dans un entretien au Neue Osnabrücker Zeitung ce lundi matin, le directeur technique du VfL Osnabrück, Michael Welling, révèle l’existence d’une « clause verte » dans le contrat de certains des joueurs de ce club de 2. Bundesliga, où Michaël Cuisance évolue en prêt. Concrètement, les joueurs qui respectent cette clause et se comportent de manière plus respectueuse envers l’environnement gagnent plus d’argent. La clause en question n’est pas obligatoire, mais l’avantage financier peut inciter à l’ajouter à son contrat.…

CD pour SOFOOT.com