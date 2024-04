information fournie par So Foot • 15/04/2024 à 13:59

Le trophée en carton du Bayer Leverkusen

Une victoire en carton ? Sûrement pas. Le trophée, en revanche…

Vainqueur 5-0 du Werder Breme et sacré champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire, le Bayer Leverkusen a vaincu la malédiction et a enfin pu soulever le Meisterschale . Mais il faut croire que la DFB a pensé jusqu’au dernier moment que les hommes de Xabi Alonso ne réussiraient pas à être champions. À l’issue du match, le trophée présenté par l’effectif de Leverkusen à ses fans n’était pas l’habituel bouclier de 59 centimètres de diamètre et pesant 11 kilos, mais bien une réplique en carton !…

AD pour SOFOOT.com