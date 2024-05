Le troisième meilleur buteur international en activité annonce sa retraite

La trend des vidéos d’adieu ne s’arrête plus.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Sunil Chhetri est le détenteur du troisième plus haut total de buts en sélection (94) derrière Lionel Messi (106) et Cristiano Ronaldo (128). À 39 ans, l’attaquant indien a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison. Dans une vidéo de près de 10 minutes partagée sur X, il est revenu sur les meilleurs moments de sa carrière, de son premier but avec l’Inde à son dernier match avec les Tigres bleus qu’il disputera le 6 juin prochain contre le Koweït.…

AD pour SOFOOT.com