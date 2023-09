Le trio d’attaque du PSG, une bonne nouvelle pour les Bleus ?

11 Ousmane DEMBELE (fra) - 10 Kylian MBAPPE (fra) - 12 Randal KOLO MUANI (fra) during the training session of French Football National at INF Clairefontaine on September 5, 2023 in Clairefontaine, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, désormais coéquipiers au Paris Saint-Germain, se verraient bien porter l'attaque de l'équipe de France. Une complicité – encore à créer – en club qui pourrait bénéficier à la sélection ?

« Le fait de se côtoyer à l’entraînement et avec des matches tous les trois ou quatre jours va leur permettre d’améliorer leur relation, d’avoir des repères encore plus importants, des automatismes. Après, ils peuvent jouer de façon différente en club et en sélection. Il n’y a que du positif au fait qu’ils se retrouvent tous les trois régulièrement avec leur club. » Interrogé en début de rassemblement, Didier Deschamps ne cachait pas son plaisir d’avoir vu Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé rejoindre Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été. Candidats à la formation d’un trio offensif pour le moins percutant en Bleus, les trois Franciliens vont désormais évoluer ensemble au quotidien, sous la tunique rouge et bleu.

« Je pense que Didier Deschamps est ravi, comme il est ravi de voir Tchouaméni jouer avec Camavinga au milieu de terrain à Madrid. Ce n’est que du bénéfice pour l’équipe de France », se félicite Alain Roche, ancien défenseur central de l’équipe de France (25 sélections) qui a connu une situation similaire, évoluant régulièrement avec David Ginola, Paul Le Guen, Patrice Loko et autres Vincent Guérin en sélection dans les années 90. Et ce n’est pas l’ancien monégasque, interrogé sur le sujet ce mercredi en conférence de presse, qui viendra le contredire : « Il vaut mieux avoir le maximum de joueurs qui jouent dans la même équipe plutôt que des joueurs qui jouent dans des championnats différents. Quand tu joues avec un joueur au quotidien, tu crées une affinité et des liens importants. » Et qui plus est lorsque les trois bonshommes évoluent sur la même ligne, une rareté dans l’histoire des Bleus.…

Propos d'Alain Roche recueillis par TB.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com