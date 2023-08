Le transfert de Kylian Mbappé enfin officialisé !

Le contrat de confiance ?

L’équipe de cyclisme Cofidis a officialisé ce mardi 1 er août l’arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs. Lofté par le Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l’histoire du club sort d’un week-end monégasque et c’est fort logiquement qu’il a opté pour un retour à une tunique rouge et blanche pour la saison prochaine. Une addition majeure en vue des arrivées au sprint du prochain Tour de France (29 juin-21 juillet 2024), et peut-être même en vue du maillot à pois dans les cols escarpés de l’Hexagone et d’Italie.…

AL pour SOFOOT.com