Le titre de champion et une grosse baston pour le Shakhtar

Par KO.

Le Shakhtar a plié la course au titre de champion d’Ukraine dimanche en lessivant Dnipro-1, son dauphin (3-0). Artem Bondarenko a rapidement mis le leader en tête (9 e ), avant que Danylo Sikan (55 e ) et Taras Stepanenko (59 e ) n’assurent le coup en deuxième période. Dnipro a en revanche dominé son adversaire au nombre de cartons rouges : les remplaçants Oleksiy Hutsulyk, Ronald Matarrita et Vitaliy Fedoriv ont tous été exclus dans le temps additionnel, comme leur coéquipier Peglow, qui était en revanche toujours sur le terrain. En face, le Shakhtar n’a reçu « que » deux cartons rouges, pour Yehor Nazaryna et Anatoliy Trubin, lors d’une mêlée générale. L’expulsion de Trubin a d’ailleurs obligé le défenseur Yaroslav Rakitskyi à finir le match dans les cages.…

QB pour SOFOOT.com