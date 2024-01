Le tirage au sort des huitièmes de la Coupe de France est connu

Avant même Rennes-OM, le tirage au sort du prochain tour a eu lieu.

Et il fait la part belle… aux grosses cylindrées. Les clubs du haut de tableau de Ligue 1 ont été en effet plutôt épargnés par le tirage au sort, puisque hormis un alléchant OL-Lille (comme l’an dernier) et un PSG-Brest qui s’annonce disputé, les autres écuries de Ligue 1 les plus réputées s’en sortent bien. À noter que le petit poucet, Saint-Priest (N3) recevra Valenciennes (L2) ou encore que Rouen, tombeur de Toulouse au terme d’une séance de tirs au but incroyable, recevra l’AS Monaco. Pourquoi pas pour remettre ça ?…

AC pour SOFOOT.com