information fournie par So Foot • 18/12/2023 à 14:31

Le tirage au sort complet des barrages de Ligue Europa Conférence

La meilleure des compétitions européennes continue aussi.

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur les futures affiches de Ligue des champions ou la suite de la campagne de Ligue Europa des clubs français, la Ligue Europa Conférence a aussi eu droit à son tirage au sort ce lundi. Quelques grosses écuries sont toujours engagées en C4 et peuvent espérer aller décrocher un trophée européen cette saison. De belles affiches ont quand même été tirées pour ces barrages de Ligue Europa Conférence, avec notamment un Union Saint-Gilloise-Eintracht Francfort et une rencontre entre le Betis Séville et le Dinamo Zagreb.…

CD pour SOFOOT.com