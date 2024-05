information fournie par So Foot • 25/05/2024 à 14:44

Le tifo magistral des ultras de Malmö en hommage à une légende décédée

Le meilleur choix de carrière d’Isaac Kiese Thelin, c’est de vibrer avec ces supporters chaque week-end.

Ce vendredi, Malmö a fait dans la poésie face à Kalmar (5-0) en Allsvenskan, et trône en tête du championnat suédois après 11 journées. Bien partis pour succéder à… eux-mêmes, les Himmelsblått peuvent aussi compter sur une armée de fidèles en tribunes, dont le talent dans la confection de tifos ne cesse d’impressionner l’Europe. Avant la correction infligée à l’avant-dernier de la ligue, les ultras du MFF ont en effet rendu hommage à Bosse Larsson, attaquant et légende du club décédée fin 2023. Un tifo en 3D personnifiant l’entrée de « Bo » au Valhalla footballistique, accueilli par une haie d’honneur et diverses personnalités liées au club.…

AL pour SOFOOT.com