Le tifo génial des ultras du Legia Varsovie

Le tifo est un art.

Ce jeudi soir, pour la réception de Molde en barrage retour de Ligue Europa Conférence, les membres de la très réputée et sulfureuse « Żyleta », tribune ultra du Legia Varsovie, n’ont pas pu y prendre place. Et ce, à cause d’une sanction de l’UEFA, laquelle avait néanmoins laissé des groupes d’enfants occuper cette partie du stade. Mais comme souvent, les supporters locaux ont fait preuve d’ingéniosité et de brio.…

JB pour SOFOOT.com