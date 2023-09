Le témoignage glaçant de la femme du supporter agressé lors de Nantes-OM

La bêtise incarnée.

Vendredi soir lors du match entre Nantes et Marseille, un homme a été victime d’un infarctus après avoir été insulté et agressé parce qu’il soutenait l’OM, accompagné de son fils de six ans. Elle aussi présente en tribune Océane, son épouse s’est confiée à BFMTV sur cette soirée cauchemardesque, pourtant parfaitement lancée par l’ouverture du score d’Ismaïla Sarr. « On a montré qu’on était contents. C’est à ce moment-là qu’on a subi un déferlement de violence de la part de certains individus qui étaient dans la tribune d’à côté, la tribune Loire . On s’est fait insulter, on nous a craché dessus. On a reçu des gobelets de bière. J’ai su après qu’on nous avait aussi uriné dessus. Certains ont montré leur sexe. Sans aucune intervention de stadiers , raconte Alicia Mahé. Ils nous ont répondu : “Je n’ai pas à intervenir, ce n’est pas ma tribune.” » …

TB pour SOFOOT.com