Le Télétravail a été accéléré par le covid-19, mais les entreprises restent "prudentes" voire réticentes"

La majorité des entreprises qui ont signé un accord sur le télétravail ont de 50 à 250 salariés. Celles de plus de 1.000 salariés ne représentent que 10% des accords.

2.720 accords de télétravail ont été signés en 2021, après 1.980 en 2020. ( AFP / LOIC VENANCE )

Par la force des choses, le covid-19 a donné un coup d'accélérateur au télétravail, mais une étude de l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail (Anact) souligne que les entreprises adoptent une approche encore "prudente" voire "réticente", au vu des accords signés en 2020.

L'Anact publie sur son site (www.anact.fr) cette analyse d'un échantillon de 40 accords collectifs signés en 2020, issus de la base statistique D@ccord du ministère du Travail (Dares) au moment où la ministre du Travail Élisabeth Borne appelle les entreprises à "accélérer" le recours au télétravail pour faire face au variant Omicron du Covid-19.

Le télétravail fait l'objet d'un nombre d'accords croissant : 2.720 en 2021, selon les chiffres du ministère au 15 novembre, après 1.980 pour l'année 2020. " À la suite du premier confinement lié au Covid, de nombreuses entreprises ont négocié leur premier accord de télétravail ou renégocié l'accord existant" , notent les chercheurs de l'Anact.

Une tendance depuis 2018 déjà

Un Accord national interprofessionnel (ANI) du 6 novembre 2020 –"Pour une mise en œuvre réussie du télétravail"– a proposé un cadre général, complétant et prolongeant un précédent ANI datant de 2005. "Si ces textes marquent une augmentation depuis le début de la crise, la tendance à la hausse s'exprime depuis 2018 déjà (+30% annuel) alors que le télétravail n'est pas un thème de négociation obligatoire", relève l'Anact.

L'étude se penche sur la taille des entreprises concernées : 40% ont de 50 à 250 salariés, celles de moins de 50 salariés ou de 250 à 1.000 sont ensuite représentées à part équivalente (25% chacune) et 10% ont plus de 1.000 salariés.

S'agissant des secteurs d'activité, en 2020, les plus représentés sont l'industrie manufacturière et les activités spécialisées scientifiques et techniques (16%), les activités financières et d'assurance (11%), l'automobile (11%), l'information et la communication (8%).

L'Anact dresse une typologie selon l'approche du télétravail qui transparaît dans les textes entre les "réticents", "prudents", "convaincus" et "expérimentateurs" . Un tiers environ des accords étudiés propose un jour maximum de télétravail par semaine voire moins, et la moitié d'entre eux propose deux jours hebdomadaires maximum. Cela conduit "à penser que les accords de type 'réticents' ou 'prudents' restent majoritaires en 2020".

Simple "transposition des activités de bureau au domicile" ?

S'appuyant sur les accords conclus dans les TPE-PME, les chercheurs estiment qu'"avant la crise, (c'était) souvent l'approche individuelle du télétravail qui était mise en œuvre (...) avec une gestion au cas par cas des demandes", en lien avec des situations personnelles.

L'année 2020 et ses confinements marquent une évolution avec un télétravail appréhendé "comme la transposition des activités de bureau au domicile" mais pas encore perçu "comme une forme d'organisation du travail à part entière (...) mixant présentiel et distanciel".

Interrogée dans l'étude, la syndicaliste Bénédicte Moutin, secrétaire confédérale CFDT chargée de la qualité de vie au travail, estime qu'en fonction de la "maturité" de l'entreprise, "on peut voir des accords qui étaient plutôt limitatifs basculer vers un 'droit au télétravail'", avec par exemple une "auto-planification des jours de télétravail par les télétravailleurs eux-mêmes".